Парень упал на девушку? Разошлись версии, по чьей вине умерли два человека на Орджоникидзе в Новосибирске

Версии случившейся трагедии разошлись. Фото: стоп-кадр.

Трагедия, произошедшая 20 января в Новосибирске, потрясла город: под окнами высотки нашли мертвую девушку, а рядом с ней парня, который в тот момент еще был жив.

Очевидцы говорят, что парень даже пытался встать на ноги после случившегося, был какое-то время в сознании. Его отвезли в больницу, но спасти не удалось - через нескколько часов он умер.

Но что же стало причиной трагедии? Версии этого сейчас разошлись. Первая из них - в трагедии виноват молодой человек - ее озвучили некоторые СМИ.

- Писали, что парень упал на девушку, - потом обсуждали в соцсетях комментаторы.

Однако потом выяснилось, что это не так:

- Парень был случайным прохожим, девушка упала на него, - заявил источник КП-Новосибирск.

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