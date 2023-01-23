«Люблю больше жизни». Опубликовано последнее сообщение девушки, упавшей из окна на парня

Стало известно последнее сообщение девушки, упавшей на Орджоникидзе. Фото: предоставлено очевидцем

Стало известно, какое последнее сообщение отправила 16-летняя девушка, выпавшая из окна семиэтажки на проходящего мимо парня. Произошла трагедия в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе 20 января. Девушка погибла на месте, 17-летний парень — через несколько часов в больнице.

Последние слова погибшей Оли* были адресованы ее возлюбленному. Девушка страдала из-за несчастной любви.

— «Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни» — таким было ее последнее сообщение, — рассказала КП-Новосибирск подруга девушки.

По ее словам, парень у Оли* появился около двух месяцев назад. Пара встречалась совсем недолго, но девушка успела сильно привязаться к своему избраннику.

— Она очень сильно его любила. Я это точно знаю, — сообщила подруга.

*имя изменено по этическим соображениям

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