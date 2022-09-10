«Дистанция больше не спасет»: новосибирский инфекционист рассказал об опасности ковида в школах

Детям в школе измеряют температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая учебная неделя в Новосибирских школах уже прошла. В этом году занятия у детей начались по привычной схеме: с обычными линейками на 1 сентября и уроками в классах позже. Однако количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает увеличиваться, чиновники вводят профилактические меры, а родители переживают, не придется ли детям снова переходить на дистанционку. Есть ли в этом необходимость и как можно снизить риски заразиться, мы спросили у новосибирского инфекциониста Андрея Позднякова.

ДИСТАНЦИЯ НЕ ПОМОЖЕТ

— Соблюдение дистанции вреда, конечно, не принесет, но будет иметь низкую эффективность, потому что нынешний штамм ковида стал достаточно острозаразной инфекцией. Если брать изначальный уханьский штамм, то там для заражения действительно был необходим тесный и длительный контакт, то сейчас все производные «омикрона» стали настолько заразными, что для того, чтобы заразиться не нужно близкое расстояние и много времени. Хватит мимолетного контакта, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков, врач-инфекционист главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро- Сибирь». — Поэтому, что касается школ, то тут будет уже неважно, столпятся дети в раздевалке или будут сидеть в одном классе. Даже если там будет шахматная рассадка. Как показывает практика, достаточно будет заболеть одному человеку в классе, чтобы инфекция поползла дальше.

ФИЗКУЛЬТУРА — НА УЛИЦЕ

Пока еще погода не перестроилась на суровый осенний лад, у учителей есть возможность проводить уроки физкультуры на улице. По словам инфекциониста, это может пойти школьникам на пользу.

— Единственное, что действительно может быть эффективным при профилактике ковида в школах — это физкультура на улице. Потому что так минимизируется контакт учеников в закрытом помещении, — пояснил Андрей Поздняков.

Оставлять детей в одном класс - бессмысленно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗАПИРАТЬ В ОДНОМ КЛАССЕ — БЕССМЫСЛЕННО

В прошлом году в школах действовал принцип одного кабинета — когда дети не переходили из класса в класс на разных уроках, а все занятия проводили в одном. Однако, по словам ученого, сейчас и эта мера не будет иметь смысла.

— Практика оставлять детей в одном классе тоже особо ничего не принесет, как я уже сказал, из-за того, что вирус слишком заразный. А если ученики будут там находиться постоянно, то это будет означать, что кабинет будет плохо проветриваться, что точно не пойдет на пользу, — отметил инфекционист.

А вот то, что действительно будет действенно, это вакцинация.

— В этой ситуации лучше уделить больше внимания вакцинации и тем, кто еще не привит, стоит сделать прививку. Кроме того, я не думаю, что эта волна будет очень длительной. «Омикрон» — это же изначально было быстро, мощно, но коротко по времени. Буквально за месяц все пошло на спад и, полагаю, в этот раз будет также, — резюмировал специалист.

Вакцинация может помочь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧТО ГОВОРЯТ В МИНОБРЕ

В министерстве образования Новосибирской области несколько раз уже сообщали, что пока что введения дистанционного образования в школах региона не планируется. Однако все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. А пока в образовательных учреждениях делают упор на профилактику.

— Сейчас среди учителей на больничном — 510 человек, из них только 39 с коронавирусной инфекцией, на контроле среди заболевших детей — 20 человек по школам, 7 в детсадах, 3 в учреждениях допобразования, — пояснили в минобре. — Все школы обеспечены санитарными принадлежностями, там действует термоконтроль и проводится обработка помещений. Перед началом учебного года весь персонал сдал тесты на коронавирус.

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