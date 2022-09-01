Фото и видео 1 сентября 2022 года в Новосибирске: лучшие кадры со школьных линеек

Линейки впервые прошли без всех ковидных ограничений. Фото: Никита МАНЬКО

В День знаний с утра выдалась жаркая погода. Для школ благодать — на линейках можно стоять без курток и зонтов. Побывали там и корреспонденты «Комсомолки» и принесли с линеек много ярких фото и видео 1 сентября 2022 года в Новосибирске.

Не все первоклассники еще проснулись на линейке. Фото: Никита МАНЬКО

В этом году в Новосибирске впервые переступили порог школы 23 тысячи первоклашек. В школе №216 на улице Виталия Потылицына малыши поставили рекорд: там будет 14 первых классов. Причем не маленьких — больше 30 человек в каждом. Так что пришлось задействовать букву «Р» - ни в одной другой школе города такого больше нет.

В школе №216 есть даже 1 «Р» класс! Фото: Никита МАНЬКО

Для школьников устроили праздничный концерт.

Учеников торжественно встретили внутри школы. Фото: Никита МАНЬКО

И торжественно вынесли большое полотнище с российским триколором. Теперь каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна.

На линейке торжественно пронесли флаг России. Фото: Никита МАНЬКО

В школе №215 первоклашек тоже целая когорта: первых классов набралось до буквы «М», а пятых - немногим меньше.

В 215-ой школе первоклассников набралось тоже много. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Отметился этот день еще одним значимым событием: открылся новый корпус гимназии №3 в Академгородке. На линейке присутствовал сам губернатор области Андрей Травников. Теперь более тысячи гимназистов будут учиться в одну смену. В школе три спортзала, зал хореографии, музей, столовая на 500 человек, а снаружи — хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки. В общем, рай для ребят.

В Академгородке давно мечтали о новом корпусе гимназии.

А в «Экономическом лицее» принимали поздравления из космоса: космонавты Роскосмоса записали видеообращение для учеников.

— Сибирь традиционно славится своими научными разработками, в том числе, в сфере космонавтики, — сказал космонавт Роскосмоса Алексей Корсаков. — Традиции инженерной подготовки продолжают развиваться, среди вас наверняка есть будущие космонавты, конструкторы, испытатели и изобретатели. Еще более символично, что этом году отмечается 65-летий юбилей с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Именно жители нашей страны открыли дорогу в бесконечный космос. Желаю всем дальнейшего развития и процветания, а ребятам — тяги к знаниям и открытиям! С праздником! Через тернии — к звездам!

Детей поздравил космонавт Алексей Корсаков. Фото: правительство Новосибирской области

Поздравила школьников и космонавт родом из Новосибирска Анна Кикина. Так что у ребят теперь отличный стимул стремиться «через тернии к звездам».

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