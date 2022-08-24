Глава Министерства образования НСО высказался о возвращении дистанта в новосибирских школах

Глава Министерства образования НСО рассказал, вернут ли дистант в новосибирские школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области постепенно ухудшается. На этом фоне появились слухи о том, что школьников переведут на дистанционное обучение. Глава Минобразования НСО Сергей Федорчук расставил все точки над «i».

По словам министра, таких планов пока нет.

− Введение дистанционного обучения не рассматривается, − заявил Сергей Федорчук.

При этом глава Минобразования Новосибирской области отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Пока что в учебных заведениях будут придерживаться санитарных мер. А всех учителей Новосибирской области протестируют на коронавирус перед 1 сентября.

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