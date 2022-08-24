Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 10:36

Глава Министерства образования НСО высказался о возвращении дистанта в новосибирских школах

По его словам, все будет зависеть от эпидобстановки
Анастасия ХРОМЫХ
Глава Министерства образования НСО рассказал, вернут ли дистант в новосибирские школы.

Глава Министерства образования НСО рассказал, вернут ли дистант в новосибирские школы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области постепенно ухудшается. На этом фоне появились слухи о том, что школьников переведут на дистанционное обучение. Глава Минобразования НСО Сергей Федорчук расставил все точки над «i».

По словам министра, таких планов пока нет.

− Введение дистанционного обучения не рассматривается, − заявил Сергей Федорчук.

При этом глава Минобразования Новосибирской области отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Пока что в учебных заведениях будут придерживаться санитарных мер. А всех учителей Новосибирской области протестируют на коронавирус перед 1 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber