Глава Министерства образования НСО высказался о возвращении дистанта в новосибирских школах

Глава Министерства образования НСО рассказал, вернут ли дистант в новосибирские школы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области постепенно ухудшается. На этом фоне появились слухи о том, что школьников переведут на дистанционное обучение. Глава Минобразования НСО Сергей Федорчук расставил все точки над «i».
По словам министра, таких планов пока нет.
− Введение дистанционного обучения не рассматривается, − заявил Сергей Федорчук.
При этом глава Минобразования Новосибирской области отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.
Пока что в учебных заведениях будут придерживаться санитарных мер. А всех учителей Новосибирской области протестируют на коронавирус перед 1 сентября.
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