Всех учителей Новосибирской области протестируют на коронавирус перед 1 сентября

В Новосибирской области всем преподавателям проведут тесты на коронавирус. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области с каждой неделей увеличивается темп прироста заболевших COVID-19. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 408 пациентам. В связи с этим оперштаб рекомендовал ввести новые меры по борьбе с вирусом. Об этом в понедельник, 22 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– Целесообразно рекомендовать масочный режим в общественных местах, местах скопления людей на транспорте и в закрытых помещениях, по местам работы, учебы. На оперштабе был заслушан вопрос по проведению тестирования сотрудников общеобразовательных учреждений, – подчеркнул Александр Щербатов.

Вопрос с тестированием уже решен. 30 и 31 августа ПЦР-тесты сделают всем преподавателям Новосибирской области.

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