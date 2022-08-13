«Редкий и почти такой же заразный, как корь»: новосибирский вирусолог объяснил, по кому в первую очередь ударит дельтакрон

Вирусологи прогнозируют всплеск заболеваемости после 1 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успел мир отойти от омикрона и кентавра, как коронавирус преподнес новый сюрприз: ученые впервые в России зафиксировали гибрид дельты и омикрона – дельтакрон подтвердился уже у семи человек в стране. Насколько опасна новая зараза и чем она может грозить, рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов.

«ПОХОЖ НА ОМИКРОН»

- За последние две недели подтверждено 7 случаев дельтакрона (последний из них зафиксирован в Москве) – это даже не процент, это доля процента от 25 тысяч заболевших в сутки в стране. И пока настолько мало сведений, что судить о нем крайне сложно. Могу сказать одно: по официальным данным, все инфицированные этим субвариантом перенесли болезнь легко. Так что можно предположить, что по патогенности этот гибрид примерно как омикрон. А поскольку ни один человек не умер и не попал в реанимацию, то я бы предположил, что он даже менее опасный, чем омикрон. И трудно было ожидать что-то другое: вся тяжелобольные в нашей стране госпитализируются и изолируются, поэтому идет неформальный «отбор» по легкости течения болезни среди возникающих новых вариантов. Потому что сильнее и шире распространяется такой субвариант, с которым инфицированные люди могут ходить на улицу и в места массовых посещений: большие магазины, вокзалы, метро, аэропорты. И новые варианты становятся менее патогенными, рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, вирусолог, академик РАН. - В тоже время отбор идет еще и по легкости передачи от одного человека к другому. Поэтому вся эволюция коронавируса движется к уменьшению тяжести заболевания и увеличению заразности. Самые последние варианты имеют репродуктивное число почти максимальное – 10-11 (то есть один человек заражает в среднем 10 - 11 человек). Максимальная заразность, которую мы знаем, - у вируса кори: для него репродуктивное число равно 12-13.

- Появление гибридов - это стандартное течение вируса?

- Похожие на гибриды случаи уже выявлялись ранее, но оказывались просто механической смесью двух вариантов, не гибридами. Рекомбинация, которую мы вроде бы наблюдаем в случае дельтакрона, - процесс очень редкий. И с коронавирусом таких рекобинатов ранее еще обнаружено не было. Я и насчет самого дельтакрона пока говорю с осторожностью, потому что это очень редкое событие.

«ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ ОТ «ГИБРИДА»

- По кому дельтакрон ударит сильнее всего?

- Можно с уверенностью сказать, что если и будут осложнения во время болезни, то коснуться они тех, кто находится в группах риска. Это люди пожилого возраста, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями внутренних органов, диабетом. А также ВИЧ-инфицированные (когда у них развивается синдром иммунодефицита) и люди, которые принимают иммуноподавляющие препараты (к примеру, пациенты, которым сделали пересадку органов, аллергики, у которых и так повышенная чувствительность к внешним факторам).

- Защитят ли нынешние вакцины от дельтакрона?

- Вакцина, которую я бы однозначно рекомендовал, - это «Спутник». По нему есть надежные научные работы с приведенными данными клинических исследований на больших группах добровольцев.

И я бы обязательно советовал ревакцинироваться тем, кто находится в группе риска, потому что вакцина уменьшает тяжесть заболевания!

- Впереди – 1 сентября, дети пойдут в школу. Как это скажется на заболеваемости?

- Разумеется, нас ждет подъем заболеваемости вообще всеми ОРВИ, этого не миновать. Дети же не будут носить маски как требуются: они бегают, играют, маска у них обязательно будет сползать или носить их они не будут. И для распространения вируса будут созданы идеальные условия – много людей в ограниченном пространстве.

Я советую родителям школьников, чей возраст позволяет вакцинироваться («Спутник М» ставят детям от 12 до 17 лет), обязательно поставить своим детям прививку, если они еще не болели. И, конечно, нужно ревакцинироваться самим педагогам.

Также не стоит забывать и о масках: они защищают не так надежно, как респираторы, но все-таки снижают вирусную нагрузку в несколько раз! Иммунитет же от вакцин имеет конечную силу, и может быть преодолен высокой дозой возбудителя.

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