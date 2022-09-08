В Новосибирской области на больничный с начала учебного года ушли 510 учителей

В Новосибирской области с начала учебного года-2022 на больничный уже ушли 510 учителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области с начала учебного года-2022 на больничный уже ушли 510 учителей. Об этом рассказали в областном министерстве образования.

— Из 510 учителей, находящихся на больничном, только 39 из них — с коронавирусной инфекцией, — сообщили в минобре. — Среди детей на контроле 20 заболевших по школам, 7 — в детсадах и 3 в учреждениях допобразования.

В министерстве также отметили, что сейчас все образовательные учреждения в регионе обеспечены санитарными принадлежностями, там действует система термоконтроля и проводится санобработка. Перед началом учебного года все сотрудники прошли тестирование на коронавирус.

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