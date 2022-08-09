В Новосибирскую область доставили 3000 доз детской вакцины «Спутник М»

Три тысячи доз детской вакцины «Спутник М» доставили в НСО.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Три тысячи доз детской вакцины «Спутник М» поступило в Новосибирскую область. Об этом сообщили в правительстве НСО.
Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса.
- По данным на 8 августа, первым компонентом «Спутника М» уже вакцинировали 4 608 детей, вторым – 4 061 ребенок, - рассказали в правительстве.
В общей сложности в Новосибирскую область препарат поступил в объеме, которого достаточно для вакцинации более восьми тысяч детей.
Всего в регионе первый компонент вакцины против ковида поставили 1 716 327 человек в возрасте от 18 лет и старше. Полный курс вакцинации прошли 1 612 442 сибиряка.
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