Последние новости Новосибирска на 20 февраля 2022 года: собака на 4-х протезах улетает в Лондон, 6-месячная девочка получила сотрясение мозга в ДТП

Рассказываем главные новости Новосибирска за последний день. Фото: Никита МАНЬКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 февраля 2022 года: о главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ 19 ФЕВРАЛЯ ДЕМОНТИРОВАЛИ ГЛАВНУЮ ЕЛКУ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

Елка простояла на площади Ленина три месяца, но праздники закончились, и 19 февраля в 12:00 начался демонтаж главной новогодней ели Новосибирска. До этого, 16 февраля, с площади убрали каток и праздничные украшения.

ВРАЧИ УДАЛИЛИ КИШЕЧНУЮ ОПУХОЛЬ, ВРОСШУЮ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 75-ЛЕТНЕГО НОВОСИБИРЦА

Новосибирские врачи впервые провели сложнейшую онкоурологическую операцию. Огромная опухоль в прямой кишке вросла в мочевой пузырь. Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера удалили злокачественное образование и создали в организме пациента альтернативные пути для вывода отходов.

В НОВОСИБИРСКЕ 6-МЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА ПОСТРАДАЛА В АВАРИИ НА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

Авария произошла днем, в 13:45, на улице Богдана Хмельницкого. 25-летний водитель за рулем Honda Accord столкнулся с Hyundai Creta под управлением 30-летнего водителя. С ним в машине была маленькая пассажирка — 6-месячная девочка. Ее увезли в больницу с сотрясением мозга.

СБЕЖАВШЕГО ШЕСТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В ГОРСКОМ МИКРОРАЙОНЕ НАШЛИ ЖИВЫМ

Днем 19 февраля в Новосибирске сбежал шестилетний мальчик. Он пытался стащить шоколадку, но его поймал охранник. Ребенок испугался и убежал. Отец искал его весь день, вечером к нему присоединился спасательный отряд «ЛизаАлерт». Мальчика нашли около 23 часов на Северо-Чемском жилмассиве.

ПЕРВАЯ В МИРЕ СОБАКА НА ЧЕТЫРЕХ ПРОТЕЗАХ УЛЕТАЕТ ИЗ РОССИИ В ЛОНДОН

Спасительницы дворняжки Моники, пролежавшей в снегу без лап две недели, забрали собаку из ветклиники к себе в Краснодар. В Новосибирске ей установили четыре протеза за 400 тысяч рублей. Ближе к весне Монику перевезут в Лондон к новой хозяйке — известной британской зоозащитнице Кейси.

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