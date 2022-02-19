Врачи удалили кишечную опухоль, вросшую в мочевой пузырь 75-летнего новосибирца

Врачи удалили огромную опухоль, вросшую в мочевой пузырь. Фото: Минздрав НСО

Врачи Новосибирского областного онкодиспансера впервые провели сложную урологическую операцию. 75-летнему мужчине удалили огромную злокачественную опухоль кишечника, которая вросла в мочевой пузырь. Об уникальной операции, на которую раньше пациентов увозили в клиники других регионов, рассказали в минздраве Новосибирской области.

— Сейчас, с появлением онкоуролога в штате клиники, мы делаем такие операции сами. На первых этапах операции мы удалили у пациента часть кишки и мочевой пузырь, пораженные опухолью, а также предстательную железу, — объяснил заведующий 1-м хирургическим отделением Максим Рягузов.

Пациент не думал, что у него онкология, а подозревал геморрой. После успешного завершения операции, чтобы возместить необходимые функции удаленных органов, ему сделали специальные хирургические отверстия в животе.

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