Первая в мире собака на четырёх протезах улетает из России в Лондон

Моника стала первой в мире собакой с четырьмя протезами Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске закончилось лечение дворняжки Моники. Собака стала жертвой живодеров на Кубани, все 4 лапки собаки были отрублены, зоозащитники — Марина Гапич и Алла Леонкина спасли ее, занимались ее здоровьем, восстановлением, на ее спасение собрав более 700 тысяч рублей на лечение в Новосибирске. В сентябре 2021 года они привезли Монику из Краснодара в Новосибирск. Здесь известный ветеринар Сергей Горшков установил собаке четыре протеза — такого в мире еще никто не делал.

Собаку отпускали почти со слезами Фото: Никита МАНЬКО

— Спасибо краснодарским коллегам, они хорошо подлечили Монику. Ведь к ним собака попала в тяжелом состоянии. Наша же задача была уже не спасти жизнь, а поставить ее на лапы, дать возможность бегать. В клинике Монику все полюбили, она очень контактная, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Горшков, ветеринар клиники БЭСТ.

Моника провела в клинике полгода Фото: Никита МАНЬКО

Собака провела в клинике почти полгода — операция и реабилитация растянулись, так как не все сначало шло гладко и протезы даже пришлось поменять. А Монике пришлось худеть, чтобы встать на искусственные лапы. Для этого она плавала в бассейне. За полгода реабилитации ветеринары усовершенствовали протезы Моники — создали «башмачки» из материала для покрышек гоночных велосипедов, материал подбирали специально, чтобы новые лапки не истирались. Протезы должны прослужить годы, но на всякий случай врачи подготовили комплект сменных протезов.

— Сейчас у нас в соседней клеточке собачка, у которой нет трех лап, она очень похожа на Монику. Сейчас собака восстанавливается и скоро у нас будет новая звезда, — говорит Сергей Горшков.

Анна и Марина дружат с британской зоозащитницей Кейси и дарят уже не первую собаку Фото: Никита МАНЬКО

Сама Моника уже скоро поедет в Лондон.

— Моника улетает жить в Англию к зоозащитнице Кейси Карлин (она помогает собакам-инвалидам), для этого подготовлены все официальные документы. Кейси уже полгода готовится, изучает историю и характер Моники, подготавливает ей дом. Наблюдать собаку, что необходимо после подобной операции,скорее всего, будет британский ортопед Ноэль Фитцпатрик, — рассказала КП-Новосибирск краснодарская зоозащитница Алла Леонкина. - Кейси с первых дней следила за историей Моники и предлагала ее забрать. Мы, конечно, будем плакать и скучать по собаке. Но сможем следить за ее жизнью, ведь Кейси ведет блог в инстаграме, где регулярно показывает своих питомцев. Ну а язык любви — один во всем мире и понятен всем. Уверены, что Моника там будет счастлива!

Моника попадет в добрые руки Фото: Никита МАНЬКО

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