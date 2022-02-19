Дворняжка Моника с протезами вместо лап переедет в Лондон из новосибирской больницы

Собаку Монику перевезут в Лондон к новой хозяйке. Фото: Никита МАНЬКО

Дворняжка Моника с протезами из искусственной кости и металла провела 6 месяцев в новосибирской ветклинике, и сегодня, 19 февраля, отправляется в Краснодар.

Напомним, собаку нашли в снегу две девушки из Краснодара. Живодеры отрезали Монике лапы, но добрые люди смогли собрать ей 400 тысяч на установку протезов в Новосибирске.

Спасительницы Алла Леонкина и Марина Гапич рассказали КП-Новосибирск, что сегодня заберут дворняжку к себе в Краснодар, а ближе к весне Монику перевезут в Лондон к новой хозяйке — известной британской зоозащитнице Кейси. Там ее будет наблюдать выдающийся нейроортопед Ноэль Фитцпатрик, который ставил первые в мире протезы для кота.

Хирург-ортопед клиники «Бэст» Сергей Горшков отметил, что история с Моникой очень хорошо повлияла на интерес к протезированию собак, и у клиники теперь активно заказывают протезы, их уже отправили в Москву и в Белоруссию.

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