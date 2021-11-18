Русская дворняжка на титановых протезах уедет жить в Лондон

Британская зоозащитница Кэйси решила приютить русскую Монику. Фото: соцсети // Никита Манько

Дворняжка из Краснодарского края могла тихо умереть и остаться никому не известной. Живодеры лишили ее лап, но беднягу вовремя заметили и спасли. В Новосибирске хирурги провели уникальную операцию — вживили собаке протезы из искусственной кости и металла. Так маленькая Моника стала знаменитостью, о русской собачке прознала известная английская зоозащитница Кейси. Она планирует забрать дворняжку, чтобы сделать из нее наглядное пособие для школьников: как не надо поступать с теми, кого приручили.

УМИРАЛА ДВЕ НЕДЕЛИ НА ГЛАЗАХ У ЛЮДЕЙ

Эта история началась с кошмара. Декабрь, станица Пластуновская под Краснодаром. На жухлой, желтой траве лежит маленькая собачка. Она уже не скулит, но еще жива. Мимо ходят какие-то мужики, дорожные рабочие. Им не до псины, у них много своих дел. Еще немного — и мученицу занесет снегом… Но у этой истории есть продолжение.

Взгляд прохожей зацепился за рыжий комочек. Девушка подошла ближе и вскрикнула: измученное животное без лап. Там, где они должны быть, — открытые раны. Ирина подбежала к рабочим: оказалось, собака лежит тут уже две недели. Дальше — телефонные звонки, просьбы о помощи, плед, какая-то машина, ласковые руки… Так вокруг покалеченной дворняжки завертелась жизнь, собаке дали имя — Моника. Живодеров так и не нашли, но эта история не про них…

Марина и Алла спасли Монику в Краснодаре и передали ветеринарам. Фото: предоставлено героями публикации

Сначала за собакой ухаживали краснодарские волонтеры Марина и Алла, а также врачи из местной клиники «На Бабушкина». Там Монике сформировали вместо лапок культи. Состояние было тяжелое, начался сепсис, нужно было переливание крови. Именно здесь полуживую напуганную собаку выходили. Но волонтеры на этом не остановились — в Сети они нашли информацию о том, что в Новосибирске ветеринары проводят уникальные операции по протезированию. Уже был кот, который получил четыре новые лапы взамен отмороженных. Краснодарская зоозащитница Марина решила: надо пробовать, Моника тоже должна снова ходить.

— Когда собаке стало лучше, мы повезли в Ростов на КТ, снимки отправили в Новосибирск, чтобы ветеринары-ортопеды начали готовить протезы. Дело осложнялось тем, что у Моники от природы были кривые лапки, как у таксы. Врачам же надо было придумать такую конструкцию, которая могла бы выдержать вес животного, — говорит Марина.

Разработчик протезов Сергей Горшков вернул лапы уже 53 собакам и кошкам Фото: Никита МАНЬКО

СКОЛЬКО СТОИТ ДВОРНЯЖКА

Два месяца назад Монику переправили в Новосибирск. Здесь она живет в ветеринарной клинике «Бэст». Врачи ухаживают за ней, обстановка — как дома, созданы все условия для полноценной реабилитации.

— Производство протезов было сложной задачей. Мы рассчитали конструкцию с помощью специальной программы. В Томске протезы из титанового порошка распечатали на 3D-принтере, и Моника легла на операцию, — рассказал КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «Бэст» Сергей Горшков. — Однако первые протезы не подошли — у собаки даже треснула кость! Оказалось, что из-за ошибки в томографии мы распечатали слишком большие лапы. В итоге напечатали новые протезы по новым расчетам, и они прижились.

Для того чтобы протезы идеально подходили по нагрузке, Монике пришлось похудеть, для этого она плавала в бассейне. Собака уже опробовала новые лапки, первые шаги делает осторожно, нетвердо. Но хвост ходит ходуном от радости.

Интересно, что операция вместе с протезированием стоит немалых денег — 400 тысяч рублей. Эту сумму для Моники и ее новой жизни собрали краснодарские волонтеры Марина и Алла всего за месяц.

— 400 тысяч — для России звучит дорого с учетом того, что средний прожиточный минимум около 12 тысяч рублей. Но если сравнивать, подобная операция для кота в Британии на две лапки обошлась в 2 миллиона рублей. Мне кажется, у нас самые низкие цены на протезирование, титановый порошок. В мировом масштабе все очень дешево, но для нашей страны еще дорого, — рассуждает о ценнике Сергей Горшков.

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ БРИТАНСКИХ ДЕТЕЙ

В нашей стране найти хозяев для собаки на протезах было бы сложно, по крайней мере так считают зоозащитники. За месяц никто так и не вызвался ухаживать за уникальной собакой. К счастью, о Монике прознали в Европе. Кейси, известная британская блогер, увидела фото Моники и не сдержалась: «Мне нужна эта собака!»

— Увидев первые посты о Монике, я сразу влюбилась и решила «усыновить» ее. В Англии у каждой собаки есть дом. Я никогда не видела жестокости, у нас даже нет безнадзорных собак. Мне часто присылают видео со всего мира с собаками-инвалидами, ставшими такими после ДТП или из-за насилия. Такие люди, как Марина и Алла, находят пострадавших собак и выхаживают их, но потом животным нужно искать хозяев. В этот момент я подключаюсь и пристраиваю их, — поделилась Кейси, автор блога Maggiethewunderdog.

Британка Кейси прославилась на весь мир, когда спасла слепую беременную дворнягу Мэгги, которую живодеры использовали как мишень для стрельбы. История покорила британские СМИ и сделала собаку звездой соцсетей с 400 тысячами подписчиков в Инстаграме. Кейси решила не останавливаться и открыла в своем доме приют для израненных псов, благо живет зоозащитница в сельской местности.

Зоозащитники нашли Монику с отрубленными лапами под Краснодаром. Фото: Предоставлено героями публикации

К слову, Кейси собирается забрать у краснодарских волонтеров еще одну собаку — хаски по имени Алтай, ему тоже уже долгое время не могут найти хозяев. Кейси уверена: в Англии эту проблему удастся решить быстрее. Монику же заграничный волонтер никому отдавать не собирается. Там робопес станет наглядным пособием или, лучше сказать, воспитателем для школьников.

— В Англии я беру своих собак в школы и устраиваю по всей стране уроки экологии, на которых мы говорим о сострадании и понимании. Моника будет в их числе, — добавила Кейси.

Так русская дворняжка войдет на новых лапках в новую английскую жизнь. Гуд лак, Моника!

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