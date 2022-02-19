В Новосибирске 6-месячная девочка пострадала в аварии на Богдана Хмельницкого

Девочку увезли в больницу с сотрясением мозга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 19 февраля, в Калининском районе автомобиль Honda Accord столкнулся с машиной Hyundai Creta, в которой находилась 6-месячная девочка. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

— В результате ДТП пострадал 6-месячный ребенок (девочка) — пассажир автомобиля Hyundai Creta, которая с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» экипажем скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Авария произошла возле стадиона Сибирь. Фото: Госавтоинспекция

Авария произошла днем, в 13:45, на улице Богдана Хмельницкого. 25-летний водитель за рулем Honda Accord столкнулся с Hyundai Creta под управлением 30-летнего водителя. С ним в машине был маленький ребенок.

Подробности аварии выясняются.

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