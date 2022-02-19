В Новосибирске пропал шестилетний мальчик в Горском микрорайоне

Мальчик сбежал днем 19 февраля. Фото: gorsky_mkr

Днем в субботу, 19 февраля, в Новосибирске пропал шестилетний мальчик в темно-зеленой куртке и черной шапке.

— Пропал ребенок, 6 лет, Галий Роман, днем в районе Горского микрорайона. Кто видел или имеет любую информацию звоните его отцу Максиму 89139404916, — сообщили в группе микрорайона в социальных сетях.

Новосибирцы сообщают, что похожего мальчика видели в «МЕГЕ» около 21 часа. Отец сейчас направляется туда.

— Вышел гулять, потом в магазине его поймал охранник. Наверное, пытался шоколадку стащить. Охранник его поймал, пригрозил, что родителям позвонит, и он сбежал. Он ушел через дорогу, по камерам посмотрели, а потом пропал, — рассказал КП-Новосибирск отец пропавшего мальчика Максим.

В комментариях рассказали, что мальчик пропадает каждый год, в прошлом году он убежал из детсада.

Обновление: В «МЕГЕ» ребенка не нашли, отряд «ЛизаАлерт» собирает поисковую группу.

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