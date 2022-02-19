В Новосибирске 19 февраля демонтируют главную елку на площади Ленина

Каток и украшения на площади убрали еще 16 февраля. Фото: tereshkova_anna

В субботу, 19 февраля, с площади Ленина в Новосибирске уберут главную новогоднюю елку. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии города.

— 19 февраля в 12:00 состоится демонтаж новогодней елки перед театром оперы и балета, — указано на сайте мэрии.

Елка простояла на площади три месяца — установили ее еще в конце ноября прошлого года. Ранее елку и каток перед НОВАТом в Новосибирске планировали демонтировать в конце января. Но из-за благоприятных погодных условий новосибирцы попросили перенести демонтаж.

В среду, 16 февраля, начались демонтажные работы, закончить их планируют не позднее 22 февраля.

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