В Новосибирске в середине февраля демонтируют елку и каток на площади Ленина

Первым демонтируют каток Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на площади Ленина 15 февраля начнут демонтировать каток и елку. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Демонтаж объектов был перенесен по просьбе местных жителей на две недели из-за потепления, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова..

Сначала у оперного театра уберут каток, а потом специалисты перейдут к разбору елки. Напомним, ранее елку на площади Ленина и каток перед Оперным театром в Новосибирске планировали демонтировать в конце января. Но из-за благоприятных погодных условий новосибирцы попросили перенести демонтаж.

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