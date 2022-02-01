Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 8:33

В Новосибирске в середине февраля демонтируют елку и каток на площади Ленина

Работы запланированы на 15 февраля
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первым демонтируют каток

Первым демонтируют каток

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на площади Ленина 15 февраля начнут демонтировать каток и елку. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Демонтаж объектов был перенесен по просьбе местных жителей на две недели из-за потепления, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова..

Сначала у оперного театра уберут каток, а потом специалисты перейдут к разбору елки. Напомним, ранее елку на площади Ленина и каток перед Оперным театром в Новосибирске планировали демонтировать в конце января. Но из-за благоприятных погодных условий новосибирцы попросили перенести демонтаж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.