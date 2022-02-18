Последние новости Новосибирска на 18 февраля 2022 года: на пожаре погибла многодетная мать, коронавирус отступит в марте

Последние новости Новосибирска на 18 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО / ГУ МЧС НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте внашем материале.

НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ

В Оби случился пожар в частном двухквартирном доме: в огне погибла многодетная мать. Она помогла одеться своим четверым детям, которые выбежали на улицу, но сама не спаслась.

ПРОГНОЗ О ШЕСТОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА

Последний месяц цифры заболеваемости ковидом росли каждый день с невиданной скоростью. Однако ученые говорят, что уже на этой неделе заболеваемость пойдет на спад. Более того, они полагают, что шестой волны не будет.

СУД АРЕСТОВАЛ ЭКС-ПРОКУРОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКЕ

Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева отправили под арест. Его подозревают в получении взятки. Также до 14 апреля под арестом будет находиться бывший заместитель Фалилеева — Андрей Турбин, которого также подозревают в получении взятки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МЕТЕЛИ

Синоптики предупредили новосибирцев о сильной метели и обледенении. Она продлится до 19 февраля.

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