Последние новости Новосибирска на 18 февраля 2022 года: на пожаре погибла многодетная мать, коронавирус отступит в марте

Последние новости Новосибирска на 18 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО / ГУ МЧС НСО.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 февраля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте внашем материале.
НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ
В Оби случился пожар в частном двухквартирном доме: в огне погибла многодетная мать. Она помогла одеться своим четверым детям, которые выбежали на улицу, но сама не спаслась.
ПРОГНОЗ О ШЕСТОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА
Последний месяц цифры заболеваемости ковидом росли каждый день с невиданной скоростью. Однако ученые говорят, что уже на этой неделе заболеваемость пойдет на спад. Более того, они полагают, что шестой волны не будет.
СУД АРЕСТОВАЛ ЭКС-ПРОКУРОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКЕ
Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева отправили под арест. Его подозревают в получении взятки. Также до 14 апреля под арестом будет находиться бывший заместитель Фалилеева — Андрей Турбин, которого также подозревают в получении взятки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МЕТЕЛИ
Синоптики предупредили новосибирцев о сильной метели и обледенении. Она продлится до 19 февраля.
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