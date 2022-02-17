«Детей успела одеть в теплые вещи, а сама осталась в доме»: в МЧС рассказали подробности пожара под Новосибирском, унесшего жизнь многодетной матери

Страшный пожар случился в доме многодетной семьи около 10 вечера. Фото: ГУ МЧС НСО.

В городе Обь под Новосибирском произошла трагедия. Вечером 16 февраля там на улице Байдукова загорелся частный двухквартирный дом многодетной семьи. Четверо ребятишек — мальчики 11-ти и 17-ти лет, две девочки, 8-ми и 4-х лет, успели выбраться из горящей квартиры. А их мама нет. Женщина погибла. Подробности смертельного пожара рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Страшный пожар случился в доме многодетной семьи около 10 вечера. Известно, что в квартире был установлен дымовой извещатель — он и оповестил домочадцев о беде. Пожарным о ЧП сообщили очевидцы. До приезда сотрудников МЧС из горящего помещения успели выбраться четверо ребятишек. А их маму лежащей на полу нашли специалисты газодымозащитной службы. Женщину пытались спасти — сначала пожарные оказали ей доврачебную помощь. Позже ее пытались реанимировать медики. Однако усилия врачей были напрасны — в карете «скорой помощи» многодетная мама умерла.

До приезда сотрудников МЧС из горящего помещения успели выбраться четверо ребятишек. А их маму, лежащей на полу, нашли специалисты газодымозащитной службы. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Известно, что до последнего женщина заботилась о ребятишках:

— Очевидцы рассказали, что мать успела одеть детей в теплые вещи. Старший сын помогал выйти из горящего дома младшим, — рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Обь Главного управления МЧС России по Новосибирской области майор внутренней службы Сергей Музыченко.

Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Локализовать пожар спасатели сумели за 16 минут, еще три минуты ушло на ликвидацию открытого горения.

Как ранее сообщили в СК РФ по Новосибирской области, смертельный пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Для установления причины случившегося назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

На месте сейчас работают и два психолога от МЧС РФ по Новосибирской области. Они общаются с родственниками погибшей, оказывая им экстренную психологическую помощь.

Известно также, что четверо детей, потерявших на пожаре маму, сейчас находятся у соседей. Ребятишки также получат психологическую поддержку. Как сообщали в Минтруда и соцразвития региона семья, в которой случилась беда, не состояла на учете в органах опеки. Власти помогут родственникам погибшей женщины восстановить документы. А детям скорейшим образом получить предметы первой необходимости.

В соцсетях уже объявили сбор вещей для пострадавших на пожаре детей:

Власти помогут родственникам погибшей женщины восстановить документы. А детям скорейшим образом получить предметы первой необходимости. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Девочка 4 года — размер обуви 28; Девочка 8 лет — размер обуви 33; Мальчик 11 лет — размер обуви 38-39, размер одежды 46; Мальчик 17 лет — размер обуви 47, рост 191, — пишут местные жители в соцсети.

Оставить вещи для маленьких погорельцев можно в Комплексном Центре «Забота» по адресу: город Обь, улица Чкалова, 40

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