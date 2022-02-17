Детей погибшей в пожаре под Новосибирском многодетной матери передали соседям

Дети сейчас находятся у соседей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО

После смерти матери на пожаре в Оби о четверых сиротах позаботятся соседи. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Новосибирской области со ссылкой на министра труда и социального развития региона Елену Бахареву.

— Детям окажут психологическую помощь. Сейчас дети размещены у соседей, — уточнили в правительстве.

Известно, что семья не состояла на учете в органах опеки. Министерство труда и социального развития региона поможет родственникам погибшей женщины с восстановлением документов. Также в правительстве помогут детям как можно скорее получить предметы первой необходимости.

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