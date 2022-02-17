Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибла многодетная мать. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Оби случился пожар в частном двухквартирном доме. В огне погибла женщина — многодетная мать. Ее четверо детей успели выбежать из горящего строения. ЧП случилось вечером 16 февраля, на улице Байдукова.

— Огонь повредил кровлю дома. Внутри одной из квартир обгорели тамбур и кухня. Из горевшей квартиры эвакуировались 4 ребенка: два мальчика 17 и 11 лет, две девочки 8 лет и 4 года. Дети не пострадали. Соседнюю квартиру огонь не задел, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Локализовали пожар в 22:04, а полностью потушили в первом часу ночи.

Сейчас детям, чья мама погибла на пожаре, нужна помощь. Местные жители собирают им одежду и обувь:

— Девочка 4 года — размер обуви 28; Девочка 8 лет — размер обуви 33; Мальчик 11 лет — размер обуви 38-39, размер одежды 46; Мальчик 17 лет — размер обуви 47, рост 191, — рассказали в паблике «Город Обь Онлайн».

Известно, что вещи для ребятишек-сирот принимают в Комплексном Центре «Забота» по адресу: город Обь, улица Чкалова, 40

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