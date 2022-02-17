Следователи назвали причину пожара под Новосибирском, в котором погибла многодетная мать

Следователи начали проверку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пожар в двухквартирном доме в городе Обь, из-за которого умерла мать четверых детей, мог начаться из-за короткого замыкания. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— В автомобиле скорой помощи скончалась 42-летняя многодетная женщина, однако четверых ее детей удалось спасти. По предварительным данным причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — отмечают следователи.

По факту пожара и смерти женщины начались проверки. Назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, дети успели выбежать из горящего дома: два мальчика 17 и 11 лет, а также две девочки 8 и 4 лет. Теперь им нужна помощь. Местные жители собирают для них одежду.

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