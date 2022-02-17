В Новосибирске из-за сильной метели выпустили предупреждение

Новосибирцев предупредили о сильной метели.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Синоптики предупредили новосибирцев о возможной сильной метели в четверг, 17 февраля. Предупреждение появилось на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— В Новосибирске возможны снег и обледенения с семи утра 17 февраля до семи вечера 18 февраля, — сообщают синоптики. — При этом на дорогах также будет сохранятся гололед.
В целом в четверг в Новосибирске должен быть пасмурным, ночью местами возможен небольшой снегопад, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью достигнет -17…-19 градусов, днем потеплеет до -8…-10.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер