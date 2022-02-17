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Общество16 февраля 2022 21:23

В Новосибирске из-за сильной метели выпустили предупреждение

Синоптики обещают сильный ветер
Галина СИМОНОВА
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Новосибирцев предупредили о сильной метели.

Новосибирцев предупредили о сильной метели.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили новосибирцев о возможной сильной метели в четверг, 17 февраля. Предупреждение появилось на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В Новосибирске возможны снег и обледенения с семи утра 17 февраля до семи вечера 18 февраля, — сообщают синоптики. — При этом на дорогах также будет сохранятся гололед.

В целом в четверг в Новосибирске должен быть пасмурным, ночью местами возможен небольшой снегопад, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью достигнет -17…-19 градусов, днем потеплеет до -8…-10.

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