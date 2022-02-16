Учёные дали прогноз: «Шестой волны коронавируса не будет, он станет как грипп»

Коронавирус скоро начнет отступать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний месяц цифры заболеваемости ковидом росли каждый день с невиданной скоростью: если еще в середине января в России в сутки заболевали 16 тысяч человек, то сейчас врачи диагностируют 179 тысяч случаев заражения за день. Однако ученые говорят, что уже на этой неделе заболеваемость пойдет на спад.

- Эту тенденцию мы уже наблюдаем в Москве и Санкт-Петербурге: через месяц количество заболевших начало снижаться. То же самое ждет в ближайшие дни и Новосибирск, - рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых. – Март мы встретим уже на спаде пятой волны, а к середине месяца ситуация стабилизируется. Но вместе с уменьшением количества заболевших мы увидим рост числа умерших от ковида в статистике. Связано это с тем, что будут умирать тяжелые пациенты, которые попали в больницу в начале волны.

- Станет ли эта пятая волна последней в пандемии коронавируса?

- Нам повезло: мы «догоняющая» страна в эпидемиологическом плане, и можем наблюдать за тенденциями, которые происходят в других странах. Так вот: ни в одной стране на данный момент не выявлено нового варианта коронавируса, который смог бы вызвать новую волну. Так что можно предположить, что шестой волны не будет.

Согласен с биологом и вирусолог Александр Шестопалов:

- Никакому паразиту не выгодно уничтожать хозяина. Поэтому он учится сосуществовать, находить равновесие. И омикрон стал таким вариантом сосуществования: смертность от него примерно такая же, как при обычном гриппе - около 0,1 % от общего количества заболевших. Хотя при варианте дельта она было значительно выше – около 4% от общего числа заболевших. Причем умирают пожилые люди и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями – они всегда уязвимы при любой инфекции, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

- Это означает, что скоро можно будет забыть о ковидных ограничения и не ждать шестую волну?

- По всей эпидемиологической логике – да. Коронавирус станет как грипп: да, будет наблюдаться цикличность в его появлении – в каждом регионе своя. Да, ковид останется с нами навсегда. Но такой пандемии уже не будет, потому что изменились социальные условия – проходит вакцинация, крепнет иммунитет. И коронавирус станет привычным как грипп.

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