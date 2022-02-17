Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева арестовали до 14 апреля

Под стражей Фалилеев пробудет до 14 апреля. Фото: Судебный департамент НСО

Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева отправили под арест. Напомним, о его задержании стало известно в среду, 16 февраля. Подозревают бывшего сотрудника прокуратуры в получении взятки по статье 290 УК РФ.

— В отношении Владимира Фалилеева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2022 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, до 14 апреля под арестом будут также находиться бывший заместитель Фалилеева — Андрей Турбин, которого также подозревают в получении взятки. И еще один фигурант уголовного дела, которого обвиняют по другой статье — 291 УК РФ — за дачу взятки.

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