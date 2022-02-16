Против экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева возбудили уголовное дело

Владимира Фалилеева и его бывшего зама задержали в среду, 16 февраля.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На задержанного экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева завели уголовное дело. Напомним, он был задержан в среду, 16 февраля, вместе со своим бывшим заместителем Андреем Турбиным.
— Подозреваемые были задержаны в рамках расследования дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, как ранее писала КП-Новосибирск, задержание могло быть связано со взятками от «криминальных структур и представителей ТЦ « Восток».
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