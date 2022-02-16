Бывшего прокурора Новосибирской области Фалилеева задержали, подозревая во взятках

Мужчину задежали 16 февраля. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области задержали бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Мужчину задержали в среду, 16 февраля. Его обвиняют в получении взятки. Также вместе с ним задержан его зам — Андрей Турбин.

— Задержание связано с получением взяток от представителей криминалитета и представителей ТЦ «Восток». Мера пресечения будет вынесена позже, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее стало известно, что дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца будет рассмотрено в марте 2022 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Возможно, задержание Фалилеева может быть также связано с делом Ференца.

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