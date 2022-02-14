Дело экс-прокурора Новосибирска Ференца рассмотрят в марте 2022 года

Судебное заседание по делу экс-прокурора назначено на март.
Стала известна дата предварительного судебного заседания по дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Напомним, его обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствованию осуществления правосудия.
Как сообщили в областном Управлении судебного департамента, заседание должно состояться 2 марта 2022 года в Центральном районном суде Новосибирска.
Напомним, вместе с экс-прокурором под суд пойдут также юрист Дмитрий Куклин и бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Их уголовное дело также связно с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которому предъявили обвинение в мошенничестве.
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