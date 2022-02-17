Заместителя экс-прокурора Новосибирской области отправили под арест

Андрей Турбин (справа) и еще один фигурант дела Сергей Белоус (слева) отправлены под арест. Фото: Судебный департамент НСО

Бывшему заместителю экс-прокурора Новосибирской области Андрею Турбину избрали меру пресечения. Напомним, его и Владимира Фалилеева задержали в среду, 16 февраля по обвинению в получении взяток по статье 290 УК РФ.

— В отношении Андрея Турбина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля, — сообщили в Центральном районном суде.

Вместе с Турбиным под арест также отправили, судя по всему, еще одного фигуранта этого дела. Его обвиняют в даче взятки по статье 291 УК РФ.

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