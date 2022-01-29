Подростка, нашедшего новорожденную девочку на трассе под Новосибирском, проверили на отцовство

Некоторые односельчане считают мальчика отцом малышки. Фото: Андрей Малахов. Прямой эфир\Минздрав НСО

История с новорожденной девочкой, которую найденной в коробке у дороги под Новосибирском, получила новый виток. Напомним, в Рождество малышку случайно заметили у дороги недалеко от поселка Сосновка пятеро подростков. Один из спасителей ребенка — Ренат Литвинов — позвонил родителям. Они сразу приехали, отвезли малышку в больницу. Там уже ситуацией заинтересовались и правоохранители.

Один из главных вопросов для них — кто же настоящие родители малышки, обошедшиеся с ней так жестоко? Все возможные варианты ответа на этот вопрос отрабатывают правоохранители, а у обывателей тем временем начинают появляться свои версии.

Так, недавно семья Рената побывала на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Там мама подростка рассказала про слухи, которые с недавних пор стали ходить по поселку: якобы мальчик и есть настоящий биологический отец ребенка.

— Такие слухи и правда ходили у нас по деревне. Поэтому у Рената взяли анализы на тест ДНК. А потом и у других мальчиков, — рассказала мама Рената на телепередаче.

КП-Новосибирск попыталась связаться с семьей, чтобы узнать у них, что они сами думают по поводу подобных обвинений. Однако они ситуацию пока не комментируют.

Как стало известно КП-Новосибирск, парней действительно проверили на отцовство, но результаты отрицательные.

В то же время в областном Следственном комитете рассказали, пока что вопрос о биологических родителях малышки остается открытым.

— Следствие прорабатывало все возможные версии: было проведено несколько экспертиз, в том числе и с теми, кого правоохранители рассматривали как возможных родителей, но все они показали отрицательные результаты. Так что пока этот вопрос еще не решен, сообщила КП-Новосибирска старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина.

Несмотря на это в отношении самой девочки уже было принято очень важное решение. Ребенку нашли новую семью. Желание удочерить ее изъявляла и семья самого Рената, однако по закону органы опеки отдали приоритет той семье, которая находилась первой в очереди на удочерение. Сейчас малышка находится у них под временной опекой, пока они оформляют все необходимые документы. В это время семья подростка может еще побороться за право воспитывать девочку: для этого им необходимо будет, кроме всего прочего, пройти школу приемных родителей.

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