«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском

Ренат вместе с родителями спас малышке жизнь. Фото: личный архив.

Трасса возле новосибирского села Сосновка – место не особо людное: в основном там ездят машины. Но именно в Рождество на дороге случилось чудо – подростки нашли в снегу новорожденную девочку, выкинутую в мороз на обочину трассы. Живую!

«ДУМАЛИ, ТАМ ЩЕНКИ»

Когда 16-летний Ренат Литвинов и четверо его друзей - Артем Сальников, Иван Назаров, Сергей Косинцев, Степан Иванов - вечером 7 января пошли гулять, на улице было минус 9 градусов. Для парней, одетых в теплые пуховики, такой мороз вполне терпим, так что они отошли по трассе примерно на километр от деревни.

- Мы просто брели, гуляли. И заметили коробку на обочине, - рассказал КП-Новосибирск Ренат. – Подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что в коробке щенки.

Друзья Рената, которые помогали спасать малышку (слева направо): Артем, Степан, Сергей и Иван. Фото: личный архив.

Парни включили фонари на телефоне, посветили в коробку и оторопели.

- Там внутри девочка новорожденная! Лежала, как куколка, маленькая такая. На ней даже одежды никакой не было: в тряпочку просто завернута, а рядом с ней - бутылочка с какой-то смесью, - поделился с КП-Новосибирск Ренат. – Мы несколько секунд даже не понимали, что теперь делать, куда бежать.

Парни схватили коробку и сообразили, что надо срочно останавливать проезжавшие мимо машины. Но никто не тормозил, тогда Ренат позвонил папе: "Мы тут девочку нашли в коробке!".

«РЕБЕНОК ЯВНО НЕ ИЗ НАШЕЙ ДЕРЕВНИ»

- Мы с женой быстро приехали, забрали девочку и поехали в больницу. Конечно, в шоке все были от происходившего. Врачи сказали, что с ребенком все в порядке. Получается, сын с друзьями забрали её с улицы во время, пока она не получила обморожение, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, папа Рената. - Первую помощь девочке оказывали Ольга Владимировна Бугынина, начальник медицинской части больницы №4, и ее медперсонал.

Первую помощь девочке оказывали Ольга Владимировна Бугынина, начальник медицинской части больницы №4, и ее медперсонал. Фото: личный архив.

Госпитализировали малышку в другую больницу, куда привозят отказников: семья уже успела навестить девочку, привезти ей памперсы.

- Мы думаем о том, чтобы удочерить малышку, - поделилась с КП-Новосибирск Анна, мама Рената.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

А еще семья вместе с полицией пытается понять, кто так поступил с ребенком.

- Откуда девочка - неизвестно, - говорит Дмитрий.

Сейчас полиция проводит проверку и пытается найти родителей ребенка.

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