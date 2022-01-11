«Растирала ручки, ножки»: врачи рассказали, как спасали ребенка, выкинутого на мороз в коробке под Новосибирском

Врачи рассказали о состоянии младенца, брошенного в коробке на трассе под Новосибирском. Фото: Минздрав НСО.

В Рождество под Новосибирском случилось настоящее чудо — на обочине трассы подростки нашли коробку с новорожденной малюткой. Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала эту историю. Крохотную девочку увезли в больницу № 4 в Пашино. В Минздраве Новосибирской области рассказали, как врачи спасали и отогревали младенца.

По словам дежурного врача Ольги Бугыниной, мужчина и женщина принесли в больницу коробку. В ней лежала синюшная и живая новорожденная.

— Я быстро взяла коробку и отнесла в теплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребенка, осмотрела, увидела что повреждений нет и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки, — поделилась врач, — Попросила санитарку принести чистую простынь и одеяло, нагреть на батарее. Медсестра подогрела бутылочку с молоком из коробки. Когда девочку согрели, она порозовела, мы перепеленали ее во все теплое и накормили, — добавила Ольга Бугынина.

Врачи убедились, что малышка не получила обморожения и перевели ее в детскую больницу. Сейчас малютка находится в детской больнице № 4 имени Гераськова. Врачи полностью обследовали девочку. Как рассказала главврач медучреждения Наталья Века, состояние малышки удовлетворительное. Девочка хорошо ест и крепко спит.

— Никаких патологий мы не выявили. Мы определили возраст девочки — на момент поступления ей было около трех суток. Сейчас, соответственно, примерно шесть дней, — уточнила медик.

Врачи предполагают, что девочка появилась на свет путем домашних родов. На это указывают состояние пуповины и способ ее обработки.

Напомним, история девочки, которую в Рождество нашли в коробке на трассе возле новосибирского села Сосновка, впечатлила всю страну. «Комсомолка» первой рассказала о том, что малышку спали пять подростков. Ребята случайно наткнулись на коробку, в которой лежала крошка. Сперва парни подумали, что там щенки. Они оторопели, когда увидели, что на морозе оказался живой младенец. Один из спасителей — Ренат Литвинов — позвонил родителям: они и отвезли новорожденную в больницу. Сейчас супруги хотят удочерить девочку.

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