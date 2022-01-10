Прокуратура взяла на контроль дело о найденной в коробке у обочины новорожденной девочке

Девочку нашли на обочине дороги в Рождественскую ночь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области прокуратура взяла на контроль дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Напомним, в ночь на 7 января недалеко от поселка Сосновка в коробке на обочине дороги подростки нашли новорожденную девочку. К счастью, тогда на улице было не очень холодно и малышка не заработала обморожение. Нашедшие ее мальчишки отнесли ребенка взрослым, те уже отвезли девочку в больницу. Следователи возбудили по данному факту дело о покушении на убийство малолетнего.

— В случае установления лиц, причастных к преступлению, прокуратура оценит исполнение ответственными должностными лицами законодательства о соблюдении прав ребенка и профилактике правонарушений несовершеннолетних, — рассказали в ведомстве

Пока идет расследование, семья, спасшая малышку, подумывают удочерить ее. Но сначала необходимо дождаться, когда установят биологический родителей ребенка.

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