Прокуратура взяла на контроль дело о найденной в коробке у обочины новорожденной девочке

Девочку нашли на обочине дороги в Рождественскую ночь.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области прокуратура взяла на контроль дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Напомним, в ночь на 7 января недалеко от поселка Сосновка в коробке на обочине дороги подростки нашли новорожденную девочку. К счастью, тогда на улице было не очень холодно и малышка не заработала обморожение. Нашедшие ее мальчишки отнесли ребенка взрослым, те уже отвезли девочку в больницу. Следователи возбудили по данному факту дело о покушении на убийство малолетнего.
— В случае установления лиц, причастных к преступлению, прокуратура оценит исполнение ответственными должностными лицами законодательства о соблюдении прав ребенка и профилактике правонарушений несовершеннолетних, — рассказали в ведомстве
Пока идет расследование, семья, спасшая малышку, подумывают удочерить ее. Но сначала необходимо дождаться, когда установят биологический родителей ребенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском
Находка на обочине дороги заставила ахнуть всю компанию - это была новорождённая девочка (подробнее)
Девочку, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском, удочеряют ее спасители
Семья уже обратилась в опеку, но им придется подождать, пока идут поиски биологических родителей (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер