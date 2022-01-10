Девочку, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском, удочеряют ее спасители

Девочка, спасенная сибиряками, сейчас находится в больнице. Фото: личный архив.

История девочки, которую в Рождество нашли в коробке на трассе возле новосибирского села Сосновка, растрогала всю страну. «Комсомолка» первой рассказала о том, что спасителями малышки стали пятеро подростков, случайно наткнулись на коробку, в которой лежал ребенок. Парни сначала подумали, что там щенки, и оторопели, когда увидели, что на морозе оказался живой младенец. Один из спасителей – Ренат Литвинов – позвонил родителям: они и отвезли младенца в больницу. И именно его родители намерены удочерить малышку.

- Мы только что навести девочку в больнице, едем в опеку - начинаем подавать документы на удочерение, - сказал КП-Новосибирск Дмитрий Литвинов, папа Рената - одного из спасителей.

- Имя девочке уже придумали?

- Да, но пока не скажу: когда она уже будет с нами - расскажем, - говорит Дмитрий.

Однако Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, предупредила: семье придется подождать, пока идут поиски биологических родителей младенца. Поиски опекунов начнутся после того, как правоохранители официально передадут информацию в органы опеки, что девочка осталась без попечения родителей. Тогда в течение трех дней ребенку начнут искать новую семью.

- Мы думаем, вопрос по установлению родителей - дело нескольких дней. Что касается процедуры усыновления, пока мы официально не ищем новых родителей, поскольку нет информации о биологических родителях девочки. Для того чтобы взять ребенка под опеку или усыновить, заявителям необходимо пройти соответствующее обучение, а также нужен целый пакет документов, это дело не одного дня и не одного месяца. Однако желание семьи подростка, нашедшего девочку, удочерить ее только приветствуется. Конечно, ребенок должен жить в семье. И если не возникнет никаких препятствий к процедуре усыновления, мы будем поддерживать эту семью, - прокомментировала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

А мы верим, что у малышки все будет замечательно: и в семье будут шутить: «Кто-то детей в капусте находит, а мы в коробке нашли!».

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