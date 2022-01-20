Девочку, которую нашли на новосибирской трассе в коробке, отдали в семью

Со здоровьем малышки все в порядке. Фото: Минздрав Новосибирской области.

История девочки, которую в Рождество выкинули на трассу под селом Сосновка в Новосибирской области, получила неожиданный поворот. Напомним, малышку случайно нашли на дороге пятеро подростков, один из спасителей ребенка – Ренат Литвинов - позвонил родителям. Они сразу приехали, отвезли малышку в больницу. И заявили, что хотят удочерить девочку. Но они оказались не единственными, кто захотел дать ребенку дом. Как стало известно КП-Новосибирск, девочка уже находится в приемной семье. Но отдали ее не Литвиновым.

- Девочка не у нас, больше мы ничего не комментируем, - сказал КП-Новосибирск Дмитрий Литвинов – папа Рената, одного из спасителей.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, где сейчас находится малышка.

- Ее отдали в семью родителям, которые стояли первыми в очереди на усыновление в нашем регионе. Они прошли школу замещающих родителей, были готовы принять ребенка, - пояснили КП-Новосибирск в Минсоцразвития Новосибирской области. – Пока они получили направление на знакомство с ребенком, оно продлится 10 дней. После этого будут оформляться документы на временную опеку.

А вот вопрос об удочерении будет решаться, только когда закончатся поиски биологических родителей.

- Усыновление будет оформляться через суд после того, как биологических родителей лишат прав на ребенка, - пояснила КП-Новосибирск Ирина Оранова, начальник управления опеки и попечительства Новосибирского района. – На девочку уже оформлено свидетельство о рождении, но имя и фамилию ребенка мы не разглашаем.

Девочке уже дали имя. Фото: Минздрав Новосибирской области.

С самой малышкой все в полном порядке:

- Она смышленая, развивается по возрасту. При необходимости будем помогать семье, где находится малышка, - заверила КП-Новоисбирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

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