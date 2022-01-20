Почему девочку, найденную в коробке на новосибирской трассе, не отдали спасителям? Этому нашлось объяснение

Девочку Литвиновым не отдали. Фото: личный архив.

В соцсетях не стихают споры после того, как девочку, найденную на трассе под селом Сосновка Новосибирского районе, не отдали ее спасителям. Напомним, коробку с малышкой на дороге обнаружил Ренат Литвинов вместе со своими друзьями. Он позвонил родителям, они увезли ребенка в больницу. Семья хотели удочерить девочку, но ребенка отдали другим кандидатам, которые были первыми в очереди на усыновление.

Почему не отдали ребенка спасителям? На этот вопрос ответила Анна Зотова, руководитель направления «семейное устройство» благотворительного фонда «Солнечный город»:

— Решение органов опеки было обоснованным. Да, в этой истории много эмоций, семья, спасшая девочку, искренне хотела взять ее себе. Но вы же не можете прийти в детский дом и просто забрать понравившегося ребенка? Нет, конечно! Так и здесь: забрать девочку, пережившую такую травму, должны только подготовленные родители, прошедшие школу приемных родителей. Они должны понимать, что их ждет, через какие трудности придется пройти, как общаться с кровными родственниками ребенка, если такие обнаружатся. У семьи спасителей таких навыков не было, поэтому приоритет отдали другим кандидатам.

— А если Литвиновы пройдут эту школу приемных родителей за те полгода, что длится предварительная опека, официально станут кандидатами на усыновление?

— Тогда они имеют право подать документы в суд на усыновление найденной ими девочки. И дальше все будет зависеть от решения органов опеки и суда.

Со здоровьем девочки все в порядке. Фото: Минздрав Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

А если девочка останется в другой семье?

Что предстоит семье, в которую девочку отдали сейчас? На этот вопрос ответила Ксения Егорова, юрист Новосибирской городской общественной организации усыновителей «День аиста».

- Поскольку семья прошла школу усыновителей, то у них уже есть заключение органов опеки о возможности стать опекунами или усыновителями. Предварительная опека, которую они оформят после 10-дневного периода, положенного на знакомство с ребенком, рассчитана на 6 месяцев. Но при необходимости временную опеку могут продлить.

Далее все зависит от того, найдут биологических родителей ребенка или нет. Если найдут, то потребуется либо их согласие на усыновление, либо их будут лишать родительских прав через суд. Вероятнее всего, возбудят уголовное дело за оставление ребенка в опасности. Если биологических родителей не найдут, то семья по истечению срока временной опеки через суд может оформлять усыновление.

Ребёнка можно будет усыновить при условии, если есть согласие родителей или если они лишены родительских прав, и прошло 6 месяцев с даты вынесения решения суда о лишении.

ОФИЦИАЛЬНО

На очереди - 350 человек

По данным минсоцсразвития Новосибирской области, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 650 детей, нуждающихся в устройстве в семью. Из них в возрасте до 1 года - 9 человек (1 ребенок с инвалидностью, 4 детей имеют братьев и сестер старшего возраста), в возрасте до 3 лет - 33 человека (8 детей с инвалидностью, 21 ребенок имеет братьев и сестер старшего возраста).

Понятие «очередь на усыновление» отсутствует - ведется учет граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В органах опеки и попечительства Новосибирской области состоят на учете порядка 350 желающих принять на воспитание детей граждан, которые имеют положительное заключение о возможности быть опекуном (усыновителем) и полный пакет документов. У регионального оператора банка данных состоят на учете 80 кандидатов.

Ежегодно подготовку в школах приемных родителей Новосибирской области проходят порядка 700 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочку, которую нашли на новосибирской трассе в коробке, отдали в семью

Но забрали малышку не ее спасители, которые претендуют на удочерение, а другие люди (подробнее).

«Растирала ручки, ножки»: врачи рассказали, как спасали ребенка, выкинутого на мороз в коробке под Новосибирском

Врачи рассказали о состоянии младенца, брошенного в коробке на трассе под Новосибирском (подробнее).

«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском

Находка на обочине дороги заставила ахнуть всю компанию - это была новорождённая девочка (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.