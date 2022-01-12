Следователи ищут тех, кто выкинул новорожденную девочку в коробке на мороз под Новосибирском. Фото: Минздрав НСО.

Следователи Новосибирской области объявили в розыск тех, кто выкинул новорожденную девочку умирать на мороз. Коробку с новорожденной случайно нашли подростки на обочине дороги рядом с селом Сосновка. Это произошло в Рождество, 7 января. Ранее КП-Новосибирск подробно рассказала историю малышки. Ее спасение — настоящее чудо, ведь еще несколько минут — и малышка могла замерзнуть насмерть. После случившегося в СК РФ Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

— Всем, кто располагает сведениями о лицах, причастных к совершению данного преступления, просим обратиться в следственный отдел по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области по адресу: город Новосибирск, ул. Красный проспект, 9, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 223-08-74, - говорится в сообщении Следственного комитета Новосибирской области.

Напомним, история малышки, которую в Рождество нашли в коробке на трассе возле новосибирского села Сосновка, поразила всю страну. «Комсомолка» первой рассказала о том, что малышку спали пять подростков. Парни случайно наткнулись на коробку, в которой лежала и тихонько пищала девочка. Сперва ребята подумали, что там щенки. Они оторопели, когда увидели, что на морозе оказался живой младенец. Один из спасителей — Ренат Литвинов — позвонил родителям: они и отвезли новорожденную в больницу. Сейчас супруги хотят удочерить девочку. Ранее врачи рассказали, что скорее всего, девочка родилась путем домашних родов. К счастью, малышка не обморозилась. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное. Девочка хорошо ест, крепко спит и набирается сил

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