Последние новости Новосибирска на 14 июня 2021 года: третья волна COVID-19 и танцы на крыше ВАЗ-2107

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО // сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 июня 2021 года: обо всех самых важных событиях читайте в нашем материале.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Новосибирский вирусолог объяснил резкий рост заболеваемости в Москве и других регионах России. Ученый говорит, что началась третья волна пандемии, причина всему - сезонность. Масочный режим оказался не так эффективен, а вот вакцина помогает.

Танцы на крыше уничтожили кузов авто.Фото: сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"

ЛЕЗГИНКА НА «ЖИГУЛЯХ»

Празднование Дня России в центре Новосибирска закончилось лезгинкой на крыше «ВАЗ-2107». Танцующие превратили автомобиль в груду металлолома, но с появлением полиции вечеринка стихла.

Неизвестный выкинул пакет с щенками, это попало на видео. Фото: предоставлено Маргаритой Сергиенко

БЕРЕМЕННАЯ СПАСЛА ЩЕНЯТ

Парикмахер из Линево услышала писк из мусорных баков — там оказался пакет с новорожденными щенками. Женщина выкормила их из бутылочки и пристроила пятерых. Зоозащитники нашли запись с людьми, которые выкинули животных в мусорный бак, и опубликовали ее. Один из них оказался соседом сибирячки.

Катя поборется за победу на конкурсе. Фото: www.instagram.com/model_katerina_tursukova

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА-МОДЕЛЬ ЕДЕТ В ГРЕЦИЮ

Девятилетняя Катя Турсукова из Новосибирска попала на международный конкурс красоты в Греции. Девочка выступит в образе Бабы-Яги для иностранной публики. Впрочем, бороться за победу школьнице не в новинку: в копилке ее достижений уже, к примеру, есть корона детской супермодели России.

ЖЕНЩИНА ПОТЕРЯЛАСЬ — ЕЕ НАШЛИ В МЕТРО

50-летняя сибирячка из Первомайского района пропала на сутки. Родные забеспокоились — женщина нуждается в медпомощи и плохо ориентируется в пространстве. Волонтеры выехали на поиски в Первомайский район, но пропавшую нашли сотрудники метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парни станцевали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска

Местные жители жаловались в полицию на шум (подробнее)

«Она не ориентируется в пространстве»: в Новосибирске пропала 50-летняя женщина

Сибирячка нуждается в медицинской помощи (подробнее)

Беременная сибирячка спасла шестерых щенков, выкинутых в мусорный бак в Линево

А зоозащитники вычислили тех, кто так жестоко поступил с животными (подробнее)

Самая красивая девочка-модель в мире выступит на конкурсе в Греции

Катя Турсукова и ее мама смогли улететь (подробнее)

«На пандемию влияет климат, а не только маски»: вирусолог рассказал о третьей волне коронавируса в Новосибирске

Александр Чепурнов попытался объяснить, почему сейчас идет подъем заболевания и посоветовал переболевшим однократную вакцинацию (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.