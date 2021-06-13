Поиски 50-летней сибирячки, пропавшей в День России, завершены

Женщину нашли в метрополитене. Фото: Даба Дабаев // Новосибирский отряд "ЛизаАлерт"
Новосибирские полицейские обнаружили пропавшую в День России 50-летнюю сибирячку, которая не могла самостоятельно ориентироваться в пространстве. Об этом КП-Новосибирск рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Женщину нашли в метро, куда мы разносили ориентировки. Сотрудников мы предупредили о поиске: когда они ее нашли, сразу сообщили, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь Елизавета Лиманская.
Напомним, cибирячка днем 12 июня ушла из дома по улице Березовая, 3/1, и сутки никто из родных не знал, где она находится. К счастью, поиски закончились хорошо, с сибирячкой все в порядке.
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