«Она не ориентируется в пространстве»: в Новосибирске пропала 50-летняя женщина

Пропавшую видели на улице Березовая. Фото: предоставлено новосибирским отрядом "ЛизаАлерт"
Сибирячка Елена Гилева днем 12 июня ушла из дома по улице Березовая, 3/1 и с тех пор не выходит на связь: помощи в ее поисках попросили волонтеры новосибирского отряда «ЛизаАлерт».
- Пропавшей 50 лет, она среднего телосложения, имеет русые волосы и голубые глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - сообщили поисковики.
Поисковики объявили ночной сбор в Первомайском районе: к поискам присоединились десятки человек, на который откликнулись десятки человек. Очевидцы рассказали волонтерам, что видели женщину:
- На Первомайке где-то в 16.00 она попросила у меня сигарет на остановке «Гимназия». Женщина была одета в сине-зеленое платье, - сообщил один из очевидцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефону 112 или 8-800-700 52 54.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер