«Она не ориентируется в пространстве»: в Новосибирске пропала 50-летняя женщина

Пропавшую видели на улице Березовая. Фото: предоставлено новосибирским отрядом "ЛизаАлерт"

Сибирячка Елена Гилева днем 12 июня ушла из дома по улице Березовая, 3/1 и с тех пор не выходит на связь: помощи в ее поисках попросили волонтеры новосибирского отряда «ЛизаАлерт».

- Пропавшей 50 лет, она среднего телосложения, имеет русые волосы и голубые глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - сообщили поисковики.

Поисковики объявили ночной сбор в Первомайском районе: к поискам присоединились десятки человек, на который откликнулись десятки человек. Очевидцы рассказали волонтерам, что видели женщину:

- На Первомайке где-то в 16.00 она попросила у меня сигарет на остановке «Гимназия». Женщина была одета в сине-зеленое платье, - сообщил один из очевидцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефону 112 или 8-800-700 52 54.

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