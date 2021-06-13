Парни станцевали лезгинку на крыше ВАЗ-2107 в центре Новосибирска

Танцы на крыше уничтожили кузов авто.Фото: сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"

Парни станцевали лезгинку в центре Новосибирска на крыше автомобиля ВАЗ-2107: видео очевидцы выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Утром на улице Ленина толпа молодых людей устроила на танцы на «Жигулях». Массовые гуляния в какой-то момент достигли своего апогея и несколько человек взобрались на крышу седана ВАЗ-2107 и начали отплясывать под звуки лезгинки, — сообщил автор поста.

Пользователи соцсетей осудили разгул в центре города:

- Машину придется в металл сдать, — сетуют в соцсетях.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментариями в полицию и обязательно опубликуют их ответ.

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