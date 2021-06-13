Самая красивая девочка-модель в мире выступит на конкурсе в Греции

Катя поборется за победу на конкурсе. Фото: www.instagram.com/model_katerina_tursukova/

9-летней Катя Турсукова - одна из самых титулованных детский моделей Новосибирска: она завоевала звание Children's Professional Model of the World 2019, корону детской супермодели России. Но из-за пандемии школьница могла пропустить фестиваль талантов «Созвездие Эллады»: из-за пандемии улететь не получалось - отменяли рейсы.

Но в итоге в Салоники четвероклассница все-таки попала:

- На поезде мы добрались в Минск, и уже оттуда вылетили в Стамбул, а из Турции - в Салоники, - объяснила КП-Новосибирск Ирина, мама девочки.

Сам конкурс сотоится в воскресенье, 13 июня: на нем Катя покажет номер в образе Бабы Яги.

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Рейсы, на которых должна была лететь 9-летняя Катя Турсукова из Новосибирска, отменили (подробнее).

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