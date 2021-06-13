Беременная сибирячка спасла пятерых щенков, выкинутых в мусорный бак в Линево

Женщина услышала писк из мусорного бака. Фото: предоставлены Маргаритой Сергиенко
Беременная сибирячка Маргарита Сергиенко спасла от смерти щенков, которых выкинули в мусорном пакете в поселке Линево под Новосибирском.
— Утром я отвела сына в садик и пришла домой. С улицы услышала визг и увидела, как кот прыгает на подоконнике. Вышла на звуки и нашла в мусорном баке наглухо завязанный пакет. В нем оказались шесть щенков, еще полуслепых, — рассказала КП-Новосибирск Маргарита Сергиенко.
Сибирячке пришлось взять найденышей на работу в парикмахерскую. Вскоре знакомые принесли ей смеси, и Рита с подругой выкармливали щенков из пипетки. Чуть позже с помощью соцсетей удалось пристроить пятерых из шести щенков.
Неизвестный выкинул пакет с щенками, это попало на видео. Фото: предоставлено Маргаритой Сергиенко
Зоозащитники из группы «Zoo Хелп Бердск» «Вконтакте» опубликовали видео спасения собак. А также вычислили тех, кто их выкинул: они выложили ролик, где двое пожилых мужчин подъехали на автомобиле «ВАЗ» и выкинули пакет с щенками. Маргарита опознала в одном из них своего соседа.
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