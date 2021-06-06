Последние новости Новосибирска на 6 июня 2021 года: друзей парня, случайно застреленного полицейским, арестовали, BMW сбило 12-летнего мальчика

Последние новости Новосибирска на 6 июня 2021 года. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 июня 2021 года: в нашем материале - все самые важные событий в регионе за минувшие сутки.

АРЕСТОВАЛИ ДВУХ ДРУЗЕЙ ЗАСТРЕЛЕННОГО ПОЛИЦЕЙСКИМ ПАРНЯ

Друзей парня, случанйо застреленного новососибиряки полицейским, - Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова - отправили в СИЗО. Под стражей они проведут два месяца. Такое решение принял Центральный районный суд. Парней обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «Применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» и «Оскорблении представителя власти».

Известно, что оба молодых человека были в машине, которую пытались затормозить инспекторы ДПС. Но водитель проигнорировал требования полицейских. В итоге была погоня, закончившаяся трагедией.

BMW НАСМЕРТЬ СБИЛ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

В Октябрьском районе Новосибирска водитель BMW насмерть сбил 12-летнего мальчика. Машина неслась на запрещающий сигнал светофора, в это время ребенок на велосипеде переходил по «зебре» дорогу. Подросток погиб на месте аварии. Мама школьника, узнав о трагедии, потеряла сознание, а отец плакал у тела умершего сына.

Кстати, выяснилось, что за рулем дорогого кроссовера был 41-летний отец трех дочерей.

УМЕР ХОККЕИСТ

Скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Причиной смерти хоккеиста стал оторвавшийся во сне тромб. Его мертвым обнаружили утром в постели. 22 июня спортсмену должен был исполнится 31 год. Болельщики по всей стране восприняли новость о смерти спортсмена, как личную трагедию.

ТАИНСТВЕННО ИСЧЕЗЛА СИБИРЯЧКА

В Новосибирске пропала 41-летняя Светлана Иванова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 1 июня. Женщина несколько лет проживает в Новосибирске. В день пропажи была дома, созванивалась с родными, которые были на даче. Она с ними не поехала, так как не очень любит дачу. Затем перестала отвечать на телефонные звонки.

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