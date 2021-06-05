В Новосибирске умер Максим Ишкельдин — у шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом оторвался тромб

Хоккеист умер во сне. Фото: ishkeldin

В субботу, 5 июня, скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Об этом сообщили в Федерации хоккея с мячом.

— Тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта, — говорится в сообщении.

Причиной смерти хоккеиста стал оторвавшийся во сне тромб. Его мертвым обнаружили утром в постели.

22 июня спортсмену должен был исполнится 31 год.

Болельщики по всей стране восприняли новость о смерти спортсмена, как личную трагедию.

— Как так? Неужели это правда, — написали фанаты под последний фотографией в профиле Максима.

— Не верится. Покойся с миром, легенда! Ты навсегда в сердцах болельщиков!

-Невероятная потеря как человека, так и хоккеиста. Покойся с миром.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Максима Ишкельдина.

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