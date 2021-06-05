«Оставила ключ в замке и исчезла»: в Новосибирске таинственно пропала 41-летняя женщина

В Новосибирске пропала 41-летняя женщина. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске пропала 41-летняя Светлана Иванова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 1 июня. Об этом рассказали КП-Новосибирск.

— Женщина несколько лет проживает в Новосибирске. В день пропажи была дома, созванивалась с родными, которые были на даче. Она с ними не поехала, так как не очень любит дачу. Затем перестала отвечать на телефонные звонки. Когда родные приехали домой, то обнаружили, оба телефона пропавшей на месте, в замке торчит ключ, а самой женщины нигде нет, ранее не пропадала. У друзей и знакомых ее нет, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с красным оттенком, глаза карие.

Предположительно была одета в кофту с длинным рукавом, синие джинсы, черные кроссовки. С собой была коричневая кожаная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении сибирячки, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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