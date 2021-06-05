«Попадал в ДТП неоднократно»: что известно о водителе BMW, насмерть сбившем 12-летнего мальчика в Новосибирске

Кроссовер сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Страшная авария, произошедшая 5 июня в Новосибирске, потрясла весь город. Напомним, водитель автомобиля «BMW» насмерть сбил 12-летнего мальчика. Со слов очевидцев, машина неслась на запрещающий сигнал светофора, а подросток в это время пересекал дорогу на велосипеде по «зебре».

— Водитель на BMW решил газануть на красный свет: мальчик отлетел от бампера на 300 метров. Мать погибшего ребенка увезли на «скорой», она потеряла сознание, отец плакал возле тела сына. Росгвардейцы охраняли водителя, чтоб толпа его на вилы не подняла, — рассказала очевидица Кристина в группе «АСТ-54».

Кроссовер летел на запрещающий сигнал светофора. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина, сидевший за рулем дорогой иномарки — предприниматель. Он занимается торговлей на Октябрьском рынке. Трагедия произошла не далеко от его дома: об этом рассказали его соседи.

— Он уже 15 лет живет на улице Автогенной. Каждый день ездит той дорогой, где сбил мальчика. Может потому и расслабился. Мужчина адекватный. За употреблением алкоголя замечен не был. Он женат, воспитывает трех дочек, - поделились с КП-Новосибирск соседи. - Эту машину он купил года два-три назад. Попадал в ДТП неоднократно, в нескольких случаях, я точно знаю, что он был пострадавшим. Если виноват — пусть отвечает.

Мальчик погиб на месте до приезда врачей. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали гибель подростка.

— За рулем автомобиля находился водитель 1979 года рождения. Он ехал по улице Никитина со стороны улице Кирова, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают полицейские и следователи. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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