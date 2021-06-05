«BMW летел на красный свет»: стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика на велосипеде

Кроссовера летел на красный свет. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В субботу, 5 июня, на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия. Под колесами автомобиля BMW погиб 12-летний мальчик на велосипеде. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— За рулем автомобиля находился водитель 1979 года рождения. Он ехал по улице Никитина со стороны улице Кирова. Там он сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы несовместимые с жизнью, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Предварительно установлено, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают полицейские и следователи.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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