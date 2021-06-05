«Кажется, он умер»: в Новосибирске иномарка сбила мальчика на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила ребенка. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В субботу, 5 июня, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Никитина иномарка сбила мальчика на велосипеде. Ребенок лежит на асфальте без сознания. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Кажется, он умер. Врачи приехали, но они его не спасают. Рядом лежит велосипед и ботинок. Рядом бегает еще один мальчик, хромает, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы.

В ГИБДД по Новосибирску обещали прокомментировать происшествие позже.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что утром в центре города на пешеходном переходе неизвестный водитель сбил подростка и скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские. Мальчика госпитализировали в больницу. А ближе к обеду на улице Ленина машина наехала на пожилую женщину. Ее увезли в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.